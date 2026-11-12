Trump'tan İran açıklaması: "Bir anlaşmaya ihtiyacımız yok"

ABD ile İran arasındaki savaş gündeminin yerini diplomatik temaslara bırakıp bırakmadığı tartışılırken, Washington-Tahran hattında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İranlı Muhsin Rızai arasında olası bir görüşme gündeme gelirken, İran'da Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan çekilme çağrıları yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarını savundu. Peki, ABD ile İran arasında diplomasi masası kurulacak mı? Tahran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi gündeme gelebilir mi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktarıyor.