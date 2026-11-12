Esenler Belediye Başkanı Göksu A Haber'de: "Bombalar sadece insanları değil, doğayı ve geleceği de katlediyor"

Dünyanın gözünün çevrildiği Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde, küresel iklim diplomasisinin yanı sıra yerel yönetimlerin çevre vizyonu ve sürdürülebilirlik adımları masaya yatırıldı. 95 farklı ülkeden 102 liderin katıldığı dev zirvede A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, insanlığın doğayı hoyratça tahrip etmesinin acı sonuçlarıyla yüzleştiğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" çağrısının ve Emine Erdoğan himayesinde küresel bir markaya dönüşen Sıfır Atık projesinin hayati önemine değinen Göksu, şehirlerin artık iklim parametrelerine göre planlanması gerektiğini belirterek "Fıtrat Belediyeciliği" mesajı verdi.