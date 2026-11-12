Rusya'nın Washington Büyükelçisi Darçiyev hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Rusya Dışişleri Bakanlığı duyururken, Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, Darçiyev'in kronik bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak hastalığın ne olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Daha önce Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yapan Darçiyev, Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Washington Büyükelçiliğine atanmıştı.