12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar

İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 17:14
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin ahaber'e açıklamalarda bulundu. Dağ açıklamalarında; 'Muhalefetimiz de böyle bir meselede tepki koymalı' ifadelerini kullandı.
Hamza Dağ’dan önemli açıklamalar
Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar
İsveç’in göbeğinde Erdoğan’ın maketini astılar!
İsveç'in göbeğinde Erdoğan'ın maketini astılar!
Şüpheli yüzündeki ben izinden yakalandı
Şüpheli yüzündeki ben izinden yakalandı
Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme
Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme
İsveç’te alçak gösteri
İsveç'te alçak gösteri
DEAŞ’ın intihar eylemcilerine operasyon!
DEAŞ'ın intihar eylemcilerine operasyon!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB’nin projesi hala ortada yok!
İBB’nin projesi hala ortada yok!
6’lı masa için çarpıcı BM benzetmesi
6'lı masa için çarpıcı BM benzetmesi
İBB’nin dergisinde LGBT propagandası!
İBB’nin dergisinde LGBT propagandası!
’’Nereden geliyor bu özgüven?’’
''Nereden geliyor bu özgüven?''
Kamuda çalışma cezası!
Kamuda çalışma cezası!
Daha Fazla Video Göster