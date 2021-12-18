İsveçli Bakan Linde YPG/PKK’yı ağırlamıştı! Parti lideri Yüksek’ten suç duyurusu

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyet, sözde "Suriye Demokratik Meclisi" Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya gelmiş, terör örgütüne desteğini yinelemişti. İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Bakan Linde hakkında suç duyurusunda bulundu. Mikail Yüksel A Haber’e konuk oldu ve gelişmeleri değerlendirdi.

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