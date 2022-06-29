İsveç ve Finlandiya’dan geri adım! Mutabakatın hukuki bağlayıcılığı ne? Taraflar maddelere uymazsa ne gibi sonuçları olur?

Madrid'deki dörtlü zirve sonrası imzalanan mutabakat, uluslararası kamuoyunda diplomatik başarı olarak kabul edildi. Türkiye istediğini aldı, peki mutabakatın hukuki bağlayıcılığı ne? Taraflar maddelere uymazsa ne gibi sonuçları olur? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Bundan sonra güven tesis edilmesi lazım. Karşılıklı olarak devam etmek için önemli." dedi. Başkan Erdoğan ile Biden arasındaki kritik görüşmeyle ilgili "Krizin aşılması konusunda Başkan Erdoğan’ın eli çok kuvvetli olarak 18.45’te Biden ile yapılacak görüşmede gerçekten göreceğiz bugün ABD kışkırtmasıyla adeta bir Ukrayna olmaya soyunan Yunanistan’ın arkasında durup durmayacağını ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.

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