Son dakika: İsveç'teki Türk hasta için ambulans uçak gönderilecek
Son dakika haberine göre, İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Samira ile iletişime geçen Bakan Koca, Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.
İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.
Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istedi.
Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SAĞLIK BAKANI KOCA TALİMAT VERDİ
Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.
Gülüşken'in, çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut ile birlikte ambulans uçakla İsveç'ten Antalya'ya getirileceği öğrenildi.
"KOVİD-19 TEŞHİSİ KONULDU. BUNA RAĞMEN BABAMI EVE GÖNDERDİLER"
Leyla Gülüşken, yaptığı açıklamada, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti.
Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.
Tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Gülüşken, ''Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Gülüşken eve gönderildi! Kızı böyle isyan etti
- CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!
- Bill Gates, Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları!
- TRT eski Genel Müdürü Demiröz vefat etti
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs mücadelede verilen destekleri açıkladı
- Kaç Türk vatandaşı yurda getirildi? Bakan açıkladı
- Yargıtay üyesinden FETÖ elebaşına sert sözler
- MSB açıkladı! 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ülkemle gurur duyuyorum
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirleriyle çelişti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...