İsveç polisi cami önünde Kur'an yakmak isteyenlere izin verdi! İsveç NATO'ya üye olmak istemiyor mu?

NATO zirvesi öncesinde, İsveç polisi Kurban Bayramı’nda skandal bir karar aldı. İsveç polisi, ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyenlere izin verildiğini açıkladı. Provokasyonun perde arkasında ne var? İsveç ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"Burada 2 tane önemli konu var. İsveç içerisinde veya Avrupa merkezli olup İsveç'i bu aşamada kullanmaya çalışan bir mekanizmanın çalıştığına dair emareler bunlar. Bu tarz yapılan eylemlerin gün saati olan bir takvime oturmuş konu varken bu provokasyonun yapılması gerçekten manidardır. Burada 2 konu var. Alternatif sağ akımların Avrupa içerisinde yaygınlaşması ve İsveç'te bunu kullanan akımların olması ve diğeri de İslamofobi konusu var. Bu 2 konuyu buluşturan yine Avrupa'nın içerisinde alternatif düşünce merkezlerin hareketidir.

Türkiye'nin NATO süreci içerisinde İsveç ve Finlandiya'ya terörle ilgili yaptıklarını belirli bir çerçeve oturtmak üzere yürüttüğü politika doğru çıkmıştır. Finlandiya'yı belirli belirli bir esasa NATO çerçeveleri ve bunu Türkiye'de onayladı. Ama İsveç'te hala kritik konuları var ki arık aslında NATO'nun ve Türkiye'nin dışında da Avrupa merkezli çokça düşünülmesi gereken terörden tutun aşırı akımlara kadar İslamofobi'nin dikkate alınması ile alakalı hususları gündeme getiriyor.

Konu teröristlerin veya terörü istismar edenlerin veya Kur'an yapmak gibi adice yapılacak eylemlerin arkasında duran insanların olduğu bir dünyada sağduyu ile hareket eden liderlerin olduğunu da bu bağlamda bu kişilere ve eylemlere meydan verilmemesi huşunda bir çalışma bir anlayış olabileceğini düşünüyorum. Sadece Türkiye yanlış olduğunu söylemesin NATO'da bunu belirtsin ve "Türkiye meselesinden haklıdır. Zirve öncesi bu asla kabul edilemez" gibi bir açıklama yapsın. Kur'an yakılmasına izin vermek çok adice bir hareket.

İsveç, NATO'ya lazım. Kuzey ulaşım yolunun ticareti ve diğer stratejik unsurlardan dolayı bu gerekli. Ancak buradaki hükümranlık alanın Çin, Rusya ve Batı dünyası olarak bölüşüleceği ve güç merkezi çatışması olduğu noktada hem Baltık hem de diğer stratejik hamleler konusunda İsveç merkez konumla kalıyor. Türkiye'nin içerisinde olduğu NATO'da böyle bir durum var. Ancak NATO'nun teröre yaklaşımı başından beri yanlış. PKK ve Suriye konularını çok konuştuk. NATO teröre olması gerektiği gibi yaklaşamıyor."