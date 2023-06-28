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Son dakika | İsveç'ten büyük skandal! Cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Son dakika | İsveç’ten büyük skandal! Cami önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verdiler

Son dakika haberi...İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

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