İsveç NATO’ya üye olabilecek mi? Üyelik için Türkiye’nin vizesi şart

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda başta ABD ve Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamalara rağmen Türkiye'nin tavrı oldukça net; "İsveç terörle mücadelede somut adımlar atmalı." İsveç terörle mücadele konusunda gereken adımları atar mı, Türkiye'nin gönderilmesini istediği teröristleri iade eder mi? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya A Haber’de değerlendirdi.

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