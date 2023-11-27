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İsveç camileri mi kapatacak? Aşırı sağcı siyasetçinin "camiler yıkılsın" çağrısı tartışılıyor

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 14:56
İsveçli aşırı sağcı siyasetçi Akesson’un "İsveç'teki camiler yıkılsın" sözleri büyük bir tartışmaya neden oldu. Yaşananlardan endişeli olan İsveç Başbakanı Kristersson ise “İsveç'in NATO üyeliği daha da zora girdi.” açıklaması yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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