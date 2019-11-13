İşte YPG/PKK’lı terör elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kanlı geçmişi...

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, ABD Başkanı Trump tarafından adı birçok kez zikredilen ve tekrar gündeme gelen PKK/YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) için Türkiye harekete geçti. Başkan Erdoğan Washington'da Trump ile görüşmesinde Mazlum kod adlı teröristin Türkiye'de PKK için katıldığı ve çok sayıda vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu gösteren terör dosyalarını bizzat Trump'ın önüne koyacak. Peki ABD Başkanı Trump tarafından "General Mazlum" olarak bahsedilen terörist elebaşı Şahin Cilo gerçekte kim? İşte terör örgütünün sözde liderleri arasında bulunan terörist başının kanlı geçmişi.... Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, ABD Başkanı Trump tarafından adı birçok kez zikredilen ve tekrar gündeme gelen PKK/YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) için Türkiye harekete geçti. Başkan Erdoğan Washington'da Trump ile görüşmesinde Mazlum kod adlı teröristin Türkiye'de PKK için katıldığı ve çok sayıda vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu gösteren terör dosyalarını bizzat Trump'ın önüne koyacak. Peki ABD Başkanı Trump tarafından "General Mazlum" olarak bahsedilen terörist elebaşı Şahin Cilo gerçekte kim? İşte terör örgütünün sözde liderleri arasında bulunan terörist başının kanlı geçmişi....