İşte Validebağ korusu gerçeği

İstanbul Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'nda bir süre önce bakım çalışması başlattı. Bazı çevreler harekete geçerek "Koruya moloz dökülüyor, koru ranta açılıyor" söylemleriyle algı çalışması başlattı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı, "Validebağ Korusu'na yürüyüş yolu yapmak için toprak döktük, imara açılacak iddiası külliyen yalan" dedi.