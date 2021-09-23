23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Validebağ korusu gerçeği

İşte Validebağ korusu gerçeği

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2021 17:13
İstanbul Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'nda bir süre önce bakım çalışması başlattı. Bazı çevreler harekete geçerek "Koruya moloz dökülüyor, koru ranta açılıyor" söylemleriyle algı çalışması başlattı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı, "Validebağ Korusu'na yürüyüş yolu yapmak için toprak döktük, imara açılacak iddiası külliyen yalan" dedi.
İşte Validebağ korusu gerçeği
İşte Validebağ korusu gerçeği
Davutoğlu Sivas ziyaretinde arbede!
Davutoğlu Sivas ziyaretinde arbede!
Evlat nöbetinde 752. gün
Evlat nöbetinde 752. gün
İETT yine yolda bıraktı!
İETT yine yolda bıraktı!
Yurt provokasyonunda ’alçak devlet’ sloganı
Yurt provokasyonunda 'alçak devlet' sloganı
Yine CHP yine çukur! Vatandaş isyanda
Yine CHP yine çukur! Vatandaş isyanda
Terör örgütünde büyük çözülme
Terör örgütünde büyük çözülme
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na HDP tepkisi!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi!
’Bebeklere yanlış aşı yapıldı’ iddiasına net yanıt!
'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına net yanıt!
Seçim Kanunu TBMM’ye ne zaman geliyor?
Seçim Kanunu TBMM’ye ne zaman geliyor?
Millet İttifakı’nın adayı Demirtaş mı?
Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı?
İşte 4 günlük ABD ziyaretinin perde arkası!
İşte 4 günlük ABD ziyaretinin perde arkası!
Daha Fazla Video Göster