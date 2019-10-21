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21.10.2019

İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları

ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarında, Suriye’de petrolü güvence altına aldık demişti. Peki, terör örgütü PYD'nin elinde Suriye’de kaç petrol kuyusu var? ABD hangi bölgedeki petrolü güvence altına aldı? Terör örgütünün petrolünü kimler satın alıyor? Terör örgütü petrolden ne kadar gelir elde ediyor? Tüm bu soruların yanıtlarını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıkladı.

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