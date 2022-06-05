İşte Tel Rıfat'taki PKK/YPG'nin tünel ağı! Araçların geçebileceği büyüklükte...

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri görüntülendi. Sivilleri canlı kalkan yapan teröristlerin kullandığı beton ve markası da dikkat çekti, yine bilindik firma karşımıza çıktı. İşte haberin detayları…

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç ve Tel Rıfat' yapacağı harekât an meselesi.

Bu büyük operasyon öncesi operasyon sahasından dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

MİT SAHADA

Türk istihbaratı MİT, bölgede batılı güçlerin ipliğini bir bir pazara çıkarıyor.

Terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde yıllardır tüneller kazıp mevziler oluşturuyor.

ARAÇLAR GEÇEBİLİYOR

PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı bazı tünellerden motosiklet, bazılarından da arazi araçları geçebiliyor.

A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, "Terör örgütünün 6 yıl boyunca kazmış olduğu bu beton mevziler beton tüneller tıpkı Afrin'de tıpkı barış pınarında olduğu gibi terör örgütüne mezar olacak." ifadelerine yer verdi.

Kerim Ulak şu çarpıcı detayları verdi:

"Terör örgütü beton tünellereler yerin altına inen 2-3 metre genişliğinde tünel ağı kurdu.

Yer altından gelip gidiyor. Bakın az önce göstermiş olduğum beton tünel ağın işte içi. Burada motosikletlerle teröristler rahatlıkla ilerleyebiliyor.

Fotoğraf karelerinde; sadece motosikletlerin geçebileceği değil, otomobil ve arazi araçlarının da rahatlıkla kullanabileceği tüneller görülüyor.

Bir otomobilin beton tünel girişlerini görüyorsunuz. Tek geişli değil. Çok sayıda var onlardan biri, diğerleri de aynı.

PKK/YPG'li teröristlerin tünel yapımında kullandıkları betonlar da dikkat çekiyor.

Yine Fransız Lafarge fabrikasında üretilen çok özel betonları görüyorsunuz.

Bunlar tahribata karşı da dayanıklı.

Öte yandan bir çok noktaya ise teröristler silah depoluyor."



