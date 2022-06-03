İşte Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat planı! Kerim Ulak ve Orhan Sali canlı yayında açıkladı

ORHAN SALİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

ABD de operasyona karşı. Buna şaşırmadık. Önceki 4 harekâtın dördüne de karşıydı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ ile mücadele ederken ABD buna da karşıydı ve bize doğrudan destek vermedi. Geçmiş operasyonlarda Türkiye'ye Rusya ve Fransa da karşıydı. Onlara rağmen biz bütün harekâtlarımızı başarıyla yürüttük. Rus uçakları bölgede uçuşlar yapmakta.

KERİM ULAK'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Başkan Erdoğan adresi belirledi. Zaman ve mekan durumu vardı. Harekat belliydi. Artık mekan da belli. Fırat'ın batısı harekat alanı. Burayı terör örgütünden tamamen temizleyeceğiz. Burada PKK-YPG unsurları kalmayacak. Bu bölge Suriye'yi 2'ye ayırıyor. Örgütün izini siliyoruz.

"RUSYA, TÜRKİYE'NİN HAREKATINA OLUMLU BAKIYOR"

Karşımızda Fırat'ın batısında karşımızda 4 güç var. Fırat'ın batısı Rusya kontrolünde. Doğusu ise ABD'nin kontrolünde desek yanlış olmaz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Türkiye Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz" dedi. Ve harekat için Rusya onayı vermiş oldu. Lavrov 8 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Ve biz bu operasyonu kesin yapacağız.