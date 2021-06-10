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İşte Şehit Veli Kabalay'ın son görüntüsü! Efeler gibi zeybek oynamış

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Giriş: 10.06.2021 16:57
Tarihler 13 Mayıs 2021’i gösterdiğinde Ağrı’da acı bir olay yaşandı. Özel Harekat Polisi Veli Kabalay, PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehitlik mertebesine ulaştı. Kahramanın son görüntüleri ise yürekleri sızlattı.

Son yolculuğuna efeler gibi giden şehidin son videosu, sosyal medyada binlerce kez beğenilip paylaşıldı. Ağrı'da görevli Tavaslı özel harekat polisi Veli Kabalay, 13 Mayıs günü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit polis Kabalay, memleketi Tavas'ın Ulukent Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahraman şehidin, şehit olmadan günler önce çekilen zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı.

Kabalay'ın, büyük bir ustalıkla zeybek oynadığı görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu.

Görüntüler sosyal medyada ise binlerce kez beğenilip paylaşıldı.

Yağar Yağmur Zeybeği oynayan Şehit Kabalay'ın, oyun hakimiyeti, figürlerdeki ustalığı ise 'Yiğit, Tavaslı olmanın hakkını vermiş' yorumu yaptırdı.

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