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23.09.2019

İşte IMF ile görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak gerçeği! İşte maskesini düşüren o konuşma... | Video

Bir zamanlar hükümeti ve Hazine Bakanlığı’nı hedef alarak IMF ile görüşmelerini eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın maskesi düştü. Daha önce verdiği demeçle gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın 31 Ocak 2019'da yaptığı konuşma hemen akıllara geldi. İşte IMF ile görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak gerçeği ve konuşması...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın 31 Ocak 2019'da Tekirdağ'da partisinin düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri konulu toplantıda yaptığı açıklamada ülkede ekonominin kötüye gittiğini öne sürerek, "Ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim 'bunlar, IMF ile görüşüyorlar' diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış" açıklamasında bulunmuştu.

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Öztrak, "Bu milletin çilesi, daha çok 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşturulan bu tek adamlı hükümet sisteminden sonra daha da artmıştır. Ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra uluslararası para fonuna emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim bunlar, IMF ile görüşüyorlar diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış. Bundan sonra ne olacak derseniz, geçenlerde Yunanistan ile IMF'nin beraberliğinin 10'uncu yılı kutlandı. Ben size sadece Yunanistan'ı hatırlamanızı tavsiye ederim. Orada insanların maaşları nasıl kesildi. İşletmeler, belediyeler nasıl kapatıldı, insanlar nasıl sokağa bırakıldı? İşte bir IMF ile yapılan anlaşmanın bedelinin ne olacağını görmek için buraya bakmak lazım" diye konuşmuştu.

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