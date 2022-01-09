İşte FOX'un gerçek yüzü! Pagan ve satanist ritüel skandalının arkasında ne var?

A Haber, FOX TV'de yayınlanan ''Maske Kimsin Sen?'' programındaki skandaldan hareketle söz konusu pagan ve satanist ritüel propagandasının perde arkasını irdeledi. Türk aile yapısı, gelenek ve göreneklerinin açık şekilde hedef alındığı programdan amaçlanan neydi? A Haber Şef Editörü Burhan Aytekin'in imzasıyla FOX TV'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaran analiz haberde söz konusu programın nihai hedefi anlatıldı.