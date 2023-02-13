İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

Son dakika deprem haberi... A Haber depremin vurduğu Malatya Doğanşehir'i görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. Vatandaşlar canlı yayında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Tüm imkanları seferber eden devlete teşekkür eden vatandaşlar siyaset yapmak için bölgeye gelen parti başkanlarına da tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN