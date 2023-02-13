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İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 14:33
Son dakika deprem haberi... A Haber depremin vurduğu Malatya Doğanşehir'i görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. Vatandaşlar canlı yayında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Tüm imkanları seferber eden devlete teşekkür eden vatandaşlar siyaset yapmak için bölgeye gelen parti başkanlarına da tepki gösterdi.
Devlet burada her şey burada "DEVLET BURADA HER ŞEY BURADA"

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