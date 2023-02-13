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Haberler Galeri İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

Son dakika deprem haberi... A Haber depremin vurduğu Malatya Doğanşehir'i görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. Vatandaşlar canlı yayında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Tüm imkanları seferber eden devlete teşekkür eden vatandaşlar siyaset yapmak için bölgeye gelen parti başkanlarına da tepki gösterdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:34
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İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

2 büyük depremin ağır hasar verdiği Malatya Doğanşehir'de yardımlar sürüyor.

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İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

A Haber muhabiri Barış Türel, o noktadan son durumu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

Bazen kelimeler bir şeyleri anlatmaya yetmez işte biz de şu anda o noktadayız.

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İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

Doğanşehir Pazarcık ve Elbistan'a en yakın ilçe. 40 bin nüfusa sahipti.

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İşte depremin yıktığı Doğanşehir! A Haber canlı yayınında vatandaş böyle seslendi: Devlet burada her şey burada

Duygularımı ifade etmekte zaman zaman zorlanabilirim. Onun için herkesten özür diliyorum.