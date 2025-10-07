07 Ekim 2025, Salı

İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri
İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri

İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri

Giriş: 07.10.2025 11:47
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından kaldıkları çadır önünde gözyaşı döken Koyunlu çiftinin taşındıkları köy evinden görüntülerini paylaştı. Kurum açıklamasında, "Bir yeniden başlama hikayesiydi bu… Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı." ifadelerine yer verdi.
