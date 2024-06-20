20 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşte Cihantimur’un ilk fotoğraf! Suratı asık, bakışları donuk... 22.30’da hakim karşısına çıkacak
Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi eylem tok, 18 haziranda hakim karşısına çıkmışlardı. 2 duruşma da ertelendi. Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’da yapılacak. Ama Timur Cihantimur'un duruşması bu akşam Türkiye saatiyle 22:30'da. Aci ailesi merakla mahkemeyi beklerken Timur Cihantimur'un ıslahevine girerken çekilen fotoğrafı çıktı. Son fotoğraflarında yüzü gülümsüyordu. Bu fotoğrafında ise suratı asıktı. ATV ekibi Timur Cihantimur'un fotoğrafını acılı aileye sordu. İşte detaylar…