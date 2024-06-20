İşte Cihantimur’un ilk fotoğraf! Suratı asık, bakışları donuk... 22.30’da hakim karşısına çıkacak

Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi eylem tok, 18 haziranda hakim karşısına çıkmışlardı. 2 duruşma da ertelendi. Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’da yapılacak. Ama Timur Cihantimur'un duruşması bu akşam Türkiye saatiyle 22:30'da. Aci ailesi merakla mahkemeyi beklerken Timur Cihantimur'un ıslahevine girerken çekilen fotoğrafı çıktı. Son fotoğraflarında yüzü gülümsüyordu. Bu fotoğrafında ise suratı asıktı. ATV ekibi Timur Cihantimur'un fotoğrafını acılı aileye sordu. İşte detaylar…

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