İşte CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yönündeki asılsız iddiasına bir yanıt da partisinin grup toplantısında hedef aldığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. 128 milyar dolar meselesinin CHP'nin çaresizce yürüttüğü dezenformasyon süreçlerinden biri olduğunu belirten Cemil Ertem, "buhar olmuş" ya da "birilerine satılmış" bir rezervin bulunmadığını ifade etti. 128 milyar dolar buhar oldu iddiası tamamen yalan. Peki CHP zihniyetinin yakın dönemde Türkiye'ye maliyeti ne? İşte detaylar...

128 milyar dolar buhar oldu iddiası tamamen yalan. Peki CHP zihniyetinin yakın dönemde Türkiye'ye maliyeti ne?





'CHP ZİHNİYETİ'NİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ

1- 28 ŞUBAT DARBESİ VE 2001 KRİZİ - 400 MİLYAR DOLAR

2- GEZİ KALKIŞMASI - 200 MİLYAR DOLAR

3- 17/25 ARALIK SÜRECİ - 120 MİLYAR DOLAR

4- ÇUKUR EYLEMLERİ - 15 MİLYAR TL

5- 15 TEMMUZ FETÖ DARBE GİRİŞİMİ - 350 MİLYAR DOLAR

25 YILDA TOPLAM MALİYET

1,1 TRİLYON DOLAR