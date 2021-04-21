21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti

İşte CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2021 10:17
Güncelleme:21.04.2021 10:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yönündeki asılsız iddiasına bir yanıt da partisinin grup toplantısında hedef aldığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. 128 milyar dolar meselesinin CHP'nin çaresizce yürüttüğü dezenformasyon süreçlerinden biri olduğunu belirten Cemil Ertem, "buhar olmuş" ya da "birilerine satılmış" bir rezervin bulunmadığını ifade etti. 128 milyar dolar buhar oldu iddiası tamamen yalan. Peki CHP zihniyetinin yakın dönemde Türkiye'ye maliyeti ne? İşte detaylar...

128 milyar dolar buhar oldu iddiası tamamen yalan. Peki CHP zihniyetinin yakın dönemde Türkiye'ye maliyeti ne?

'CHP ZİHNİYETİ'NİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ

1- 28 ŞUBAT DARBESİ VE 2001 KRİZİ - 400 MİLYAR DOLAR

2- GEZİ KALKIŞMASI - 200 MİLYAR DOLAR

3- 17/25 ARALIK SÜRECİ - 120 MİLYAR DOLAR

4- ÇUKUR EYLEMLERİ - 15 MİLYAR TL

5- 15 TEMMUZ FETÖ DARBE GİRİŞİMİ - 350 MİLYAR DOLAR

25 YILDA TOPLAM MALİYET
1,1 TRİLYON DOLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti
CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti
PKK'lılar etkisiz hale getirildi
PKK'lılar etkisiz hale getirildi
Mehmet Muş kimdir?
Mehmet Muş kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Kabinede değişiklikler! İşte yeni Bakanlar
Kabinede değişiklikler! İşte yeni Bakanlar
Kabinede iki yeni Bakanlık
Kabinede iki yeni Bakanlık
CHP'nin 61 yıldır değişmeyen ekonomi yalanı A Haber'de masaya yatırıldı
CHP'nin 61 yıldır değişmeyen ekonomi yalanı A Haber'de masaya yatırıldı
CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit!
CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit!
Altun'dan CHP'li Canan'a çok sert tepki!
Altun'dan CHP'li Canan'a çok sert tepki!
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Daha Fazla Video Göster