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İşte 28 Şubat döneminde atılan gazete manşetleri! 27 yıl geçti ama utancın izleri hala silinmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 11:46
Güncelleme:28.02.2024 11:48
Sincan sokaklarında tanklar yürüdü, başörtülü öğrenciler okullara alınmadı. "Bin yıl sürecek" dendi. Türk demokrasi tarihine sürülen kara lekenin adı 28 Şubat... O utancın izleri, aradan geçen 27 yıla rağmen hala silinmedi. Peki, 'post-modern' darbe olarak adlandırılan sürecin taşları nasıl döşendi? İşte o dönem atılan gazete manşetleri ve 28 Şubat döneminin darbeci komutanları...
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