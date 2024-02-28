28 Şubat 2024, Çarşamba
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İşte 28 Şubat döneminde atılan gazete manşetleri! 27 yıl geçti ama utancın izleri hala silinmedi
Sincan sokaklarında tanklar yürüdü, başörtülü öğrenciler okullara alınmadı. "Bin yıl sürecek" dendi. Türk demokrasi tarihine sürülen kara lekenin adı 28 Şubat... O utancın izleri, aradan geçen 27 yıla rağmen hala silinmedi. Peki, 'post-modern' darbe olarak adlandırılan sürecin taşları nasıl döşendi? İşte o dönem atılan gazete manşetleri ve 28 Şubat döneminin darbeci komutanları...