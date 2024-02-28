28 Şubat 2024, Çarşamba
Demokrasi tarihimizdeki kara leke: 28 Şubat! Ardında ağır bir ekonomik fatura bıraktı | Mağdur kadınlar konuştu
"Demokrasiye balans ayarı yaptık" denildi, bin yıl süreceği iddia edildi. Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 26 yıl geçti. 28 Şubat postmodern darbesi, ardında vesayetçilerin postallı zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur ve ağır bir ekonomik fatura bıraktı.
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:01
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