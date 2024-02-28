28 Şubat 2024, Çarşamba
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…
Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 27 yıl oldu. Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, dinini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kağıda döküldüğü günün adıdır 28 Şubat.
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 08:03
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