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Haberler Galeri Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…

Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…

Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 27 yıl oldu. Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, dinini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kağıda döküldüğü günün adıdır 28 Şubat.

Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 08:03
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Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…

28 Şubat, 1997'de Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümetinin silahlı kuvvetler tarafından istifaya zorlanmasıyla yaşandı. 27 Mart, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin aksine, askerler 28 Şubat'ta yönetime bizzat el koymadı. Bunun yerine medya üzerinden bir savaş verildi. Askerlerin hükümeti görevden zorla almaması da 28 Şubat'ın "post-modern darbe" olarak anılmasına yol açtı. Askerlerin deyimiyle "demokrasiye balans ayarı" yapıldı.

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Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…

Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Refah Partisi, tüm medya baskısına rağmen 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini Erbakan'a vermemek için çok uğraşsa da sonunda mecbur kaldı. Refah'ın hükümeti kurması ve Erbakan'ın Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'de toplu bir cinnet senaryosu sahneye kondu. Halkın seçtiği bir partinin ülkeyi halk adına yönetecek olması başta işadamları olmak üzere pek çok cenahı rahatsız etmişti.

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Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…

TÜSİAD'ın, medyanın, askerlerin üçlü koalisyonuyla seçimle gelen iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla yıkıldı. Ardından Refah Partisi kapatıldı, yöneticilerine siyasi yasak konuldu. Başarılı bir algı operasyonuydu, çünkü bütün fatura da o günlerde darbe yapılan insanlara kesildi. 28 Şubat'ta onlarca banka batırıldı, Türkiye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Gayrı safi milli hasılanın üçte biri buharlaştırıldı. Dönemin kuvvetli ve kudretli bir paşası '28 Şubat bin yıl sürecek' demişti. 28 Şubat bin yıl sürmedi şüphesiz ama ülkeye verdiği zararlar hala sürüyor.

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Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…

DARBENİN UNUTULMAYAN FİGÜRLERİ

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Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! 28 Şubat postmodern darbe nedir? 28 Şubat darbesi nasıl gelişti neler yaşandı? İşte detaylar…

UTANÇLARIN EN BÜYÜĞÜ "BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI"
Türkiye, 28 Şubat dönemi ile telafisi imkânsız bir döneme girmişti. "Şeriat geliyor" şeklinde suni korku politikasının ardından, özellikle başörtüsüyle okumak isteyenlere büyük bir linç kampanyası başlatılmıştı.