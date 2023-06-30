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İstanbul’un tarihi füniküleri: Tünel! Hikayesi Sultan Abdulaziz’e dayanıyor

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Giriş: 30.06.2023 17:03
Dünyanın en eski yeraltı raylı sistemi olan tarihi tünelin hikayesi Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz’e dayanıyor. Karaköy-Beyoğlu arasına mekik dokuyan füniküler misafirlerine kısa ama nostaljik bir yolculuk yaşatıyor.
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