İstanbul’un tarihi füniküleri: Tünel! Hikayesi Sultan Abdulaziz’e dayanıyor

Dünyanın en eski yeraltı raylı sistemi olan tarihi tünelin hikayesi Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz’e dayanıyor. Karaköy-Beyoğlu arasına mekik dokuyan füniküler misafirlerine kısa ama nostaljik bir yolculuk yaşatıyor.

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