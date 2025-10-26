26 Ekim 2025, Pazar

İstanbulluların bilgilerini sızdırdılar! O belgeler ilk kez A Haber'de
Giriş: 26.10.2025 04:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşirken, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla başlatılan yeni soruşturma dikkat çekti. A Haber’de yayınlanan belgelerde, belediyeye ait verilerin kopyalanması ve paylaşımıyla ilgili çarpıcı iddialar yer aldı. Hukukçu Hadi Dündar ise İstanbul’un tüm verilerinin paylaşıldığını ifade ederken, Wickr adlı uygulamada yapılan yazışmalarda Hüseyin Gün’ün “İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bize resmi yetki verilmiş değil ama riski aldım” ifadeleri dikkat çekti. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ise HTS kayıtlarına dikkat çekerek İngiltere, ABD, İsrail ve İsviçre operatörlerine kayıtlı yüzlerce hattın tespit edildiğini söyledi.
