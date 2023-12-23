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İstanbul’da yüzbinlerce konut yenilecek! İstanbul'un dönüşümü nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 14:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul için, büyük kentsel dönüşüm projesini açıklayacak. İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında A Haber canlı yayında bilgi verdi.
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