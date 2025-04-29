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İstanbul’da yeniden deprem olur mu? tartışması!

"İstanbul'da yeniden deprem olur mu?" tartışması!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 29.04.2025 19:29
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, megakentte büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü, gözler ise uzman açıklamalarına çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, “İstanbul’a yönelik bir deprem riski şu an için söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
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