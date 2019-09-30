İstanbul'da tatil edilen 29 okuldaki öğrencilerin yeni okulları belli oldu

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin devam edeceği okulları açıkladı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8'lik deprem sornası İstanbul'da hasar gören okullardaki öğrencilerin devam edeceği okullar belli oldu.

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, hasarlı okullardaki öğrenciler şu okullarda eğitim görecek:









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