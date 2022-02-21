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İstanbul'da suya yüzde 175 zam teklifi

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 14:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya indirim yapmak yerine yüzde 175 zam teklif etmiş ancak teklif AK Parti ve MHP'li üyelerin red oyuyla kabul edilmemişti. Peki bu fahiş zam teklifinin perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. AK Parti Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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