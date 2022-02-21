21 Şubat 2022, Pazartesi
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İstanbul'da suya yüzde 175 zam teklifi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya indirim yapmak yerine yüzde 175 zam teklif etmiş ancak teklif AK Parti ve MHP'li üyelerin red oyuyla kabul edilmemişti. Peki bu fahiş zam teklifinin perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. AK Parti Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.