Koltuk korkusu Netanyahu'ya geri adım attırdı! İlk kez Esienkot'a başbakanlık teklifi

İsrail'de hükümet kurma krizinin ortasında iktidarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, koltuğunu korumak için dikkat çeken bir hamle yaptı. Netanyahu, Gadi Eisenkot'un önce başbakan olmasını, ardından dönüşümlü başbakanlık sistemine geçilmesini teklif ederken Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Danışmanı Metin Mutanoğlu, bu hamlenin perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Daha önce başbakanlığı bırakmaya yanaşmayan Netanyahu'nun bu çıkışı, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Peki bu teklif iktidardan gidişin itirafı mı, yoksa koltuğu kurtarmak için yeni bir taktik mi? İşte detaylar…