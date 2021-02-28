28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da sahte koronavirüs negatif test sonucu düzenleyen çete çökertildi

İstanbul'da sahte koronavirüs negatif test sonucu düzenleyen çete çökertildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2021 10:01
Güncelleme:28.02.2021 10:02
İstanbul'da para karşılığı sahte covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şebeke liderliğini dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni N.M. yaparken, şebekenin sokak ortasında test yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da sahte koronavirüs negatif test sonucu düzenleyen çete çökertildi
İstanbul'da sahte koronavirüs negatif test sonucu düzenleyen çete çökertildi
28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu?
28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu?
28 Şubat'ta neler yaşandı?
28 Şubat'ta neler yaşandı?
Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili
Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili
Kayıp teğmenin cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp teğmenin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Kurum'dan CHP'li belediyelere 'çöp' çağrısı
Bakan Kurum'dan CHP'li belediyelere 'çöp' çağrısı
Türkiye'nin başarısı dünya basınında...
Türkiye'nin başarısı dünya basınında...
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Yüz yüze sınavlar olacak mı? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı? Üniversiteler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Yüz yüze sınavlar olacak mı? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı? Üniversiteler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
CHP ve İyi Parti'de fezleke çatlağı!
CHP ve İyi Parti'de fezleke çatlağı!
CHP sokakta değil sosyal medyada çalışıyor!
CHP sokakta değil sosyal medyada çalışıyor!
Devletimizin bekası için gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz
"Devletimizin bekası için gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz"
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ