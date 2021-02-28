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İstanbul'da sahte koronavirüs negatif test sonucu düzenleyen çete çökertildi
İstanbul'da para karşılığı sahte covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şebeke liderliğini dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni N.M. yaparken, şebekenin sokak ortasında test yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.