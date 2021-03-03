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İstanbul'da polisleri şoke eden uyuşturucu serası! 1 milyon değerinde...
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen uyuşturucu serası polisleri şoke etti. .
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen uyuşturucu serası polisleri şoke etti.
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen uyuşturucu serası polisleri şoke etti.