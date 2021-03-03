Polisleri şoke eden uyuşturucu serası! 1 milyon değerinde...

Operasyon yapılan adreslerin birinde 5 katlı binanın çatı katında bulunan dairede uyuşturucu serası ele geçirildi. Havalandırma sistemleri ve ısı güneş panellerinin kurulduğu dairede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenilen 88 kök marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.