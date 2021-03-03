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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Polisleri şoke eden uyuşturucu serası! 1 milyon değerinde... Polisleri şoke eden uyuşturucu serası! 1 milyon değerinde... Son dakika haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen uyuşturucu serası polisleri şoke etti. Giriş Tarihi: 03.03.2021 06:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Operasyon yapılan adreslerin birinde 5 katlı binanın çatı katında bulunan dairede uyuşturucu serası ele geçirildi. Havalandırma sistemleri ve ısı güneş panellerinin kurulduğu dairede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenilen 88 kök marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında Gümüşpala Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki daireye baskın düzenleyen polis ekipleri içeride uyuşturucu serası ele geçirdi.
DAİRENİN CAMLARINI FİLM İLE KAPATMIŞLAR Operasyonda baskın yapılan dairenin camlarının film ile kapatıldığı görüldü. Operasyona hassas burunlu 'Amarok' isimli narkotik polis köpeği de katılarak odalarda tek tek arama yaptı.