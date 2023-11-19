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İstanbul'da KARTEL 3 uyuşturucu operasyonu! Uluslararası kartel yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş’ta yakalandı

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 08:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol tarafından uzun süredir mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIC'in Beşiktaş'ta yakalandığını duyurdu.
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