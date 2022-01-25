25 Ocak 2022, Salı
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İstanbul'da hayat durduran kar yağışı
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Gaziosmanpaşa'dan yayına bağlanan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Sali bölgede çok sayıda terk edilmiş araç ve İETT otobüsü olduğunu ifade ederken, terk edilen araçlarının çoğunun kar lastiği olmadığını ifade etti.