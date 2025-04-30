30 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul'da hangi bölgenin zemini kötü?
İstanbul’da hangi bölgenin zemini kötü?

İstanbul'da hangi bölgenin zemini kötü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2025 22:27
23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un karşı karşıya olduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı. Binaların dayanıklılığı kadar, zemin yapısı da en çok tartışılan başlıkların başında geliyor. Tıpkı Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi, sağlam zemin sarsıntının etkisini büyük ölçüde azaltıyor. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hangi semtin zemini sağlam, hangilerinde risk yüksek? Ercan, tüm detaylarıyla anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da hangi bölgenin zemini kötü?
İstanbul’da hangi bölgenin zemini kötü?
İstanbul'da hangi bölgenin zemini kötü?
Heyelan faciasında suçu depremlere attı!
Heyelan faciasında suçu depremlere attı!
Kamerayı bantlayan koruma tutuklandı
Kamerayı bantlayan koruma tutuklandı
Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!
Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!
ABD’de ticaret savaşı, istifa iddiası ve flaş kararlar..
ABD'de ticaret savaşı, istifa iddiası ve flaş kararlar..
MSB: Kurtaran-2025 tatbikatı tamamlandı!
MSB: Kurtaran-2025 tatbikatı tamamlandı!
Ankara’da Suriye’deki konferansa tepki!
Ankara'da Suriye'deki konferansa tepki!
CHP’ye İBB tepkisi: Şeffaf olacaklardı, bantçı oldular!
CHP'ye İBB tepkisi: Şeffaf olacaklardı, bantçı oldular!
İmamoğlu’nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş emekçilerle buluştu!
TBMM Başkanı Kurtulmuş emekçilerle buluştu!
Başkan Erdoğan’dan İtalya dönüşü flaş mesajlar
Başkan Erdoğan’dan İtalya dönüşü flaş mesajlar
Millete izah etmek zorunda
"Millete izah etmek zorunda"
Daha Fazla Video Göster