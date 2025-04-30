İstanbul’da hangi bölgenin zemini kötü?

23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un karşı karşıya olduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı. Binaların dayanıklılığı kadar, zemin yapısı da en çok tartışılan başlıkların başında geliyor. Tıpkı Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi, sağlam zemin sarsıntının etkisini büyük ölçüde azaltıyor. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hangi semtin zemini sağlam, hangilerinde risk yüksek? Ercan, tüm detaylarıyla anlattı.

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