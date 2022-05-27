27 Mayıs 2022, Cuma
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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gaybubet evlerine yapılan baskında 27 kişi gözaltına alındı
İstanbul’daFETÖ'nün "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 31 kişiye yönelik operasyonda yakalanan 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.