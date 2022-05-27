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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gaybubet evlerine yapılan baskında 27 kişi gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 27.05.2022 09:15
İstanbul’daFETÖ'nün "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 31 kişiye yönelik operasyonda yakalanan 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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