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İstanbul'da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

A Haber
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Giriş: 09.08.2022 13:57
Uzmanlar İstanbul'da olası deprem için sürekli uyarılarda bulunuyor. Büyük felaketlerle karşılaşılmaması için önemli tedbirler alınması gerekiyor? Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası depreme ne kadar hazır? Tedbir alınıyor mu? Konunun detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Ekşi, "Gözümüzün içine baka baka müjdeleri verdi biz de sevindik. Şu anda 4. yıla girmiş durumdayız resmi verileri paylaşıyorum sıfır. Bu bizim ayıbımız. Mesele vadetmek değil yapmak." ifadelerini kullandı.
İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? İBB BÜYÜK DEPREME HAZIRLIK YAPIYOR MU?

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