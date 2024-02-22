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İstanbul’da DEM Parti’den CHP’ye büyük destek! Hangi ilçelerde ittifakta?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 13:37
17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DEM Parti, CHP ile uzlaşı sağladığı 22 ilçede aday çıkarmama kararı aldı. CHP ve DEM Parti hangi ilçelerde ittifak yapacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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