İstanbul’da DEM Parti’den CHP’ye büyük destek! Hangi ilçelerde ittifakta?

17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DEM Parti, CHP ile uzlaşı sağladığı 22 ilçede aday çıkarmama kararı aldı. CHP ve DEM Parti hangi ilçelerde ittifak yapacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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