DEM Parti’den İstanbul’da alicengiz oyunu! Listelerin son dakikada teslim edilmesi ne anlama geliyor? 20 ilçede CHP’ye destek...

DEM PARTİ'DEN KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA DESTEK

Diğer yanda ise İstanbul'da DEM Parti ve İYİ Parti oylarına muhtaç olan Ekrem İmamoğlu son derece ılımlı bir dil kullanırken özellikle İYİ Parti'den kendisine yönelik gelen eleştirilere bir süre ses çıkarmamayı tercih etti.

İmamoğlu'nun DEM politikası sonrası DEM Parti İstanbul'da Meral Danış Beştaş ve Murat Cepni'yi aday olarak tanıttı ancak kent uzlaşısı adı altında İmamoğlu DEM Parti'nin desteğini arkasına aldı.