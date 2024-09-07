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İstanbul'da çete operasyonu! 29 üyesi yakalandı

İstanbul'da çete operasyonu! 29 üyesi yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 08:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-23' operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonda organize suç örgütü üyesi 29 şüphelinin de yakalandığını belirtti..
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