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İstanbul'da bina çöktü! Ölü ve yaralı var mı? Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber'e konuştu

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Giriş: 27.06.2024 07:11
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır A Haber’e konuştu!
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır A Haber'e konuştu!
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