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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Hrant Dink’in ölümünün 16. yılı…

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 08:46
İstanbul Şişli'de Hrant Dink'in ölümünün 16. yıldönümü nedeniyle bazı yolların tedbiren trafiğe kapatılacağı açıklandı. Detayları  A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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