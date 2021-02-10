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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber'de açıkladı

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Giriş: 10.02.2021 11:36
Güncelleme:10.02.2021 11:38
Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, A Haber canlı yayınında "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu cevapladı. Afrika sıcaklarının cuma gününden itibaren ülkeyi terk edeceğini belirten Toros, kar yağışının pazar günü Marmara'dan başlayarak yurt geneline yayılacağını söyledi.
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