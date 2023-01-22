İstanbul’a dev hizmet: İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı!

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete girdi. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Metro hattı, günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de merakla beklenen projenin detaylarını anlattı. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada " Başlangıç noktamız burası Kağıthane istasyonu. Bütün raylı sistemlere entegre olacak. Toplam 8 istasyonla bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kağıthane İstanbul Havalimanı 24 dakikada, Taksim – İstanbul Havalimanı 35 dakikada, Esenler – İstanbul Havalimanı 45 dakikada olacak yarından itibaren." dedi. Tarihi açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan yeni açılan metronun 1 ay boyunca bedava olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca; Kanal İstanbul'un er ya da geç hayata geçirileceğini belirtirken "Boğaz'ın yükü hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının son bölümünde "Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diye başlattığı demokrasi devriminin ayrı bir yeri vardır." ifadelerini kullandı.