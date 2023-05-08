08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'a bir mega proje daha: Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak

İstanbul'a bir mega proje daha: Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2023 14:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada İstanbul Boğazı'nın altından geçecek üçüncü tünel projesinin müjdesini verdi. Tünel nereye inşa edilecek? Projenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı anlattı. Ilıcalı, "İstanbul’un trafik ve ulaşım sorunu 1. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Bu proje çok önemli" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a bir mega proje daha!
İstanbul'a bir mega proje daha!
Atanan öğretmenler A Haber’e konuştu
Atanan öğretmenler A Haber’e konuştu
Tarihi miting dünya basınında!
Tarihi miting dünya basınında!
Başkan Erdoğan 3 kente gidecek
Başkan Erdoğan 3 kente gidecek
Terör, anarşi, kriz! İşte Meral Akşener’in vaadi
Terör, anarşi, kriz! İşte Meral Akşener'in vaadi
Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti
Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti
45 bin öğretmen atama töreni
45 bin öğretmen atama töreni
45 bin öğretmenin atamaları belli oldu
45 bin öğretmenin atamaları belli oldu
Nasıl oy kullanacağız? İşte uygulamalı anlatım
Nasıl oy kullanacağız? İşte uygulamalı anlatım
Gençlerin Başkanı! İşte samimi sohbetler
Gençlerin Başkanı! İşte samimi sohbetler
Bakan Bozdağ A Haber’de
Bakan Bozdağ A Haber'de
8 milyarlık dev yatırım! Afet bölgesi öncü olacak
8 milyarlık dev yatırım! Afet bölgesi öncü olacak
Daha Fazla Video Göster