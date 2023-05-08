08 Mayıs 2023, Pazartesi
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İstanbul'a bir mega proje daha: Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada İstanbul Boğazı'nın altından geçecek üçüncü tünel projesinin müjdesini verdi. Tünel nereye inşa edilecek? Projenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı anlattı. Ilıcalı, "İstanbul’un trafik ve ulaşım sorunu 1. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Bu proje çok önemli" dedi.